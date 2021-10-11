Meia revela que não está feliz no Paris Saint-Germain

O meia Wijnaldum, contratado na última janela de transferências pelo Paris Saint-Germain, afirmou que não está satisfeito com os poucos minutos que vem recebendo na equipe de Mauricio Pochettino. Em entrevista à "NOS", o atleta confirmou que não esperava passar por essa situação.- Não posso dizer que estou completamente feliz, pois a situação não é a que eu queria, mas o futebol é assim e terei que aprender a lidar com isso. Tenho que trabalhar duro para dar a volta por cima. Joguei muito nos últimos anos, sempre estive em forma. Tinha muita vontade nessa nova etapa e quando chega, acontece isso. É complicado.