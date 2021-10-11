Meia revela que não está feliz no Paris Saint-Germain

O meia Wijnaldum, contratado na última janela de transferências pelo Paris Saint-Germain, afirmou que não está satisfeito com os poucos minutos que vem recebendo na equipe de Mauricio Pochettino. Em entrevista à "NOS", o atleta confirmou que não esperava passar por essa situação.- Não posso dizer que estou completamente feliz, pois a situação não é a que eu queria, mas o futebol é assim e terei que aprender a lidar com isso. Tenho que trabalhar duro para dar a volta por cima. Joguei muito nos últimos anos, sempre estive em forma. Tinha muita vontade nessa nova etapa e quando chega, acontece isso. É complicado.
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A presença de Wijnaldum no banco de reservas não é a única polêmica no atual vestiário do PSG. O goleiro Donnarumma, eleito melhor jogador da última Eurocopa, também não consegue tomar o lugar de Keylor Navas, que possui contrato até 2024 e o apoio de grande parte do grupo.
Wijnaldum teve a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona e esteve com os termos pessoais acordados com a diretoria culé, mas decidiu jogar no Paris Saint-Germain. No clube francês, o meia disputa vaga com Gueye, Verrati, Ander Herrera, Danilo Pereira e Leandro Paredes.