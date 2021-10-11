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Meia revela que não está feliz no Paris Saint-Germain

Wijnaldum, contratado na última janela de transferências, tem poucos minutos sob comando de Mauricio Pochettino. Meia teve chance de vestir a camisa do Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 08:38

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 08:38

Crédito: Divulgação / PSG
O meia Wijnaldum, contratado na última janela de transferências pelo Paris Saint-Germain, afirmou que não está satisfeito com os poucos minutos que vem recebendo na equipe de Mauricio Pochettino. Em entrevista à "NOS", o atleta confirmou que não esperava passar por essa situação.- Não posso dizer que estou completamente feliz, pois a situação não é a que eu queria, mas o futebol é assim e terei que aprender a lidar com isso. Tenho que trabalhar duro para dar a volta por cima. Joguei muito nos últimos anos, sempre estive em forma. Tinha muita vontade nessa nova etapa e quando chega, acontece isso. É complicado.
> Veja a tabela da Ligue 1
A presença de Wijnaldum no banco de reservas não é a única polêmica no atual vestiário do PSG. O goleiro Donnarumma, eleito melhor jogador da última Eurocopa, também não consegue tomar o lugar de Keylor Navas, que possui contrato até 2024 e o apoio de grande parte do grupo.
Wijnaldum teve a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona e esteve com os termos pessoais acordados com a diretoria culé, mas decidiu jogar no Paris Saint-Germain. No clube francês, o meia disputa vaga com Gueye, Verrati, Ander Herrera, Danilo Pereira e Leandro Paredes.

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