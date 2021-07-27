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Meia Pedrinho, que já treinou com o profissional do São Paulo, projeta clássico no Brasileiro sub-20

Líder invicto da competição, Tricolor encara o Santos, nesta quarta-feira, em São Bernardo do Campo. Meia, que já teve experiência no time de cima falou sobre o duelo...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O sub-20 do São Paulo tem um clássico pela frente no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (28), a equipe comandada pelo técnico Alex enfrenta o Santos, às 15h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Líder e invicto, o Tricolor quer manter o embalo. A campanha são-paulina é excelente: em sete rodadas, o time venceu seis partidas e empatou uma, tendo 19 pontos somados. Como visitante, são três vitórias. E o Tricolor vai para o clássico embalado por um excelente resultado, a goleada por 4 a 0 sobre o Bahia no último domingo, em casa.
Autor de um dos gols diante dos baianos, o meia Pedrinho falou sobre o próximo desafio do São Paulo. O jogador, inclusive, já participou de treinamento com o elenco profissional comandado por Hernán Crespo e é um dos destaques dos Garotos de Cotia.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil- Clássico é sempre um jogo diferente, e vamos fazer de tudo para conseguir mais uma vitória, que nos colocaria em uma situação ainda melhor na tabela. Seguimos em busca do nosso objetivo, que é a classificação ao mata-mata - disse Pedrinho ao site oficial do São Paulo.
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA Quarta-feira (28/07)Campeonato Brasileiro Sub-20 (8ª rodada)15h - Santos x São PauloEstádio 1º de MaioSão Bernardo do Campo (SP)Transmissão: Elevensports.comSem presença de torcida

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