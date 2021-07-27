Meia Pedrinho, que já treinou com o profissional do São Paulo, projeta clássico no Brasileiro sub-20

Crédito: Divulgação/São Paulo

O sub-20 do São Paulo tem um clássico pela frente no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (28), a equipe comandada pelo técnico Alex enfrenta o Santos, às 15h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Líder e invicto, o Tricolor quer manter o embalo. A campanha são-paulina é excelente: em sete rodadas, o time venceu seis partidas e empatou uma, tendo 19 pontos somados. Como visitante, são três vitórias. E o Tricolor vai para o clássico embalado por um excelente resultado, a goleada por 4 a 0 sobre o Bahia no último domingo, em casa.

Autor de um dos gols diante dos baianos, o meia Pedrinho falou sobre o próximo desafio do São Paulo. O jogador, inclusive, já participou de treinamento com o elenco profissional comandado por Hernán Crespo e é um dos destaques dos Garotos de Cotia.

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GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil- Clássico é sempre um jogo diferente, e vamos fazer de tudo para conseguir mais uma vitória, que nos colocaria em uma situação ainda melhor na tabela. Seguimos em busca do nosso objetivo, que é a classificação ao mata-mata - disse Pedrinho ao site oficial do São Paulo.