Meia Patrick Vieira vive expectativa por estreia pelo São Bento

Crédito: Neto Bonvino/São Bento EC

Com a nova onda de casos da COVID-19, o futebol brasileiro passa por muitas indefinições. O Campeonato Paulista, principal competição estadual do Brasil, vive dias de incertezas em relação ao seu prosseguimento.

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O meia Patrick Vieira, revelado na base do Palmeiras, e que atualmente defende o São Bento, tem vivido essa expectativa ainda mais forte. O jogador teve o seu nome publicado no BID na segunda-feira (15), e tinha a esperança de estrear pelo Bentão, justamente contra a sua ex-equipe, o Palmeiras. Porém, a partida foi adiada e a estreia abortada.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA- Estamos vivendo essas incertezas. Mas estou muito feliz de poder está trabalhando forte e assim que a oportunidade de estrear chegar, eu vou estar bem preparado para poder entrar dentro de campo e buscar ajudar o São Bento - afirmou o meia.

O Paulistão segue parado, mas com expectativa de ter uma retomada em breve. Com todas essas incertezas que rondam a competição, Patrick acredita que todo esse processo o deixa um pouco mais apreensivo.