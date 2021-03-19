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futebol

Meia Patrick Vieira vive expectativa por estreia pelo São Bento

Mesmo com o Campeonato Paulista paralisado, atleta do clube de Sorocaba conta os dias para sua estreia na equipe, comandada pleo técnico Edson Vieira...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 17:58
Crédito: Neto Bonvino/São Bento EC
Com a nova onda de casos da COVID-19, o futebol brasileiro passa por muitas indefinições. O Campeonato Paulista, principal competição estadual do Brasil, vive dias de incertezas em relação ao seu prosseguimento.
Quais clubes votaram contra ou a favor de ir à Justiça para jogar o Paulistão? Veja os votos
O meia Patrick Vieira, revelado na base do Palmeiras, e que atualmente defende o São Bento, tem vivido essa expectativa ainda mais forte. O jogador teve o seu nome publicado no BID na segunda-feira (15), e tinha a esperança de estrear pelo Bentão, justamente contra a sua ex-equipe, o Palmeiras. Porém, a partida foi adiada e a estreia abortada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA- Estamos vivendo essas incertezas. Mas estou muito feliz de poder está trabalhando forte e assim que a oportunidade de estrear chegar, eu vou estar bem preparado para poder entrar dentro de campo e buscar ajudar o São Bento - afirmou o meia.
O Paulistão segue parado, mas com expectativa de ter uma retomada em breve. Com todas essas incertezas que rondam a competição, Patrick acredita que todo esse processo o deixa um pouco mais apreensivo.
- Todo esse processo, sem ter uma definição, nos deixa ansiosos. Mas, sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Nós jogadores devemos manter sempre bem fisicamente e também mentalmente - concluiu.

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