Meia Linnick, ex-Vasco, reforça o Nova Iguaçu

O meia Linnick, revelado pelo Vasco da Gama, é o novo reforço do Nova Iguaçu para a temporada 2022. O jogador firmou contrato até o final da Série D, que termina em Setembro. Feliz com a oportunidade de disputar uma edição do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre a nova etapa.

- Vejo como uma boa chance de aparecer no mercado e mostrar a minha capacidade, o meu talento. Quem me acompanha desde a base sabe do potencial que possuo. Sou extremamente jovem e tenho certeza que foi um passo acertado no meu plano de carreira - afirmou.

Com 22 anos, Linnick guarda com carinho o ano de 2019, quando marcou 14 gols pela equipe sub-20 do Vasco. O atleta, que chegou ao Cruz-maltino aos seis anos, está certo de que repetirá entre os profissionais o ótimo nível que apresentou nas divisões de base.

- É necessária uma adaptação, claro, mas quem sabe jogar vai render também no profissional. Estou muito tranquilo e motivado com essa oportunidade - encerrou.