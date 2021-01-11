Meia João Paulo é afastado do Fortaleza após ser flagrado em festa sem máscara

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

Se já não bastasse o momento ruim dentro das quatro linhas, o Fortaleza ganhou mais um problema nos bastidores. Trata-se do jogador João Paulo, que foi flagrado em uma festa e vai cumprir quarentena.

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Nesta segunda-feira, o Fortaleza emitiu uma nota onde explicou o caso. Além da quarentena, a punição de João Paulo será maior, já que o atleta foi afastado pela diretoria por período indeterminado.

Em meio a outra turbulência, o Fortaleza junta os cacos para tentar se recuperar no Brasileirão. O time está na 16ª colocação, uma acima do Z4, com 32 pontos.

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Veja a nota do Fortaleza: