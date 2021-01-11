Meia João Paulo é afastado do Fortaleza após ser flagrado em festa sem máscara

Se já não bastasse o momento ruim dentro das quatro linhas, o Fortaleza ganhou mais um problema nos bastidores. Trata-se do jogador João Paulo, que foi flagrado em uma festa e vai cumprir quarentena.
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Nesta segunda-feira, o Fortaleza emitiu uma nota onde explicou o caso. Além da quarentena, a punição de João Paulo será maior, já que o atleta foi afastado pela diretoria por período indeterminado.
Em meio a outra turbulência, o Fortaleza junta os cacos para tentar se recuperar no Brasileirão. O time está na 16ª colocação, uma acima do Z4, com 32 pontos.
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Veja a nota do Fortaleza:
O Fortaleza Esporte Clube comunica que, após reunião entre diretoria e comissão técnica, foi definido que o atleta João Paulo foi multado, recebeu uma advertência formal, está em isolamento de 14 dias e afastado das atividades por período indeterminado, após descumprir orientações do protocolo de saúde do departamento médico do clube. A direção executiva ressalta ainda que não tolera esse tipo de comportamento que vai de encontro a todas as recomendações e cuidados repassados diariamente, devido a esse difícil período em relação a pandemia de Covid-19. Em relação ao atleta Felipe, o Fortaleza esclarece que o vídeo que tem circulado é um registro antigo.