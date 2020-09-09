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futebol

Meia João Paulo comemora título estadual invicto no ABC-RN

Jogador, um dos destaques da equipe, valorizou o 46º título estadual da equipe potiguar. Ao longo da campanha, foram 16 jogos, com treze vitórias e três empates...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 16:56
Crédito: Divulgação/ABC
Após o empate por 1 a 1 diante do América-RN no Frasqueirão, na última segunda-feira (07), o ABC-RN conquistou de forma invicta seu quinquagésimo sexto título estadual. Em 16 jogos, foram treze vitória e três empates. Um dos destaques do time na competição, o meia João Paulo falou sobre a importância da conquista do estadual pata a sequência da temporada.
- Muito feliz em contribuir dando o meu melhor para essa conquista. Todos mereceram, os jogadores, comissão técnica, torcedores e os funcionários do clube. Conquistar um título de forma invicta é muito difícil. Graças a Deus deu tudo certo. Esse título da moral para o restante da competição. Agora vem a série D. Temos que manter o foco para buscarmos o acesso - afirmou.
A estreia da equipe potiguar na Série D está marcada para o próximo dia 20, fora de casa, contra o Itabaiana-SE pelo grupo D da competição nacional.

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