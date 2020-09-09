Meia João Paulo comemora título estadual invicto no ABC-RN

Crédito: Divulgação/ABC

Após o empate por 1 a 1 diante do América-RN no Frasqueirão, na última segunda-feira (07), o ABC-RN conquistou de forma invicta seu quinquagésimo sexto título estadual. Em 16 jogos, foram treze vitória e três empates. Um dos destaques do time na competição, o meia João Paulo falou sobre a importância da conquista do estadual pata a sequência da temporada.

- Muito feliz em contribuir dando o meu melhor para essa conquista. Todos mereceram, os jogadores, comissão técnica, torcedores e os funcionários do clube. Conquistar um título de forma invicta é muito difícil. Graças a Deus deu tudo certo. Esse título da moral para o restante da competição. Agora vem a série D. Temos que manter o foco para buscarmos o acesso - afirmou.