Meia Jhemerson fala sobre próximo jogo do Confiança contra o Vasco e comenta atuações que vem tendo

Em grande fase no Confiança e titular da equipe sergipana, o meia Jhemerson, revelado nas divisões de base do Vitória, já é um dos principais nomes do elenco do Azulão. Feliz com esse crescimento, o atleta, que também passou por Paraná e Tombense, destacou o trabalho que tem feito nos últimos meses.- Tenho trabalhado muito desde o início da temporada para atingir o meu melhor nível. Estou feliz pela sequência que tenho tido nestes últimos meses. Esse início aqui no Confiança tem sido muito especial também. Vou continuar me empenhando para conquistar meus objetivos no clube - comentou.