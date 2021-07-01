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Meia Jhemerson fala sobre próximo jogo do Confiança contra o Vasco e comenta atuações que vem tendo

Atleta ressaltou importância de foco em jogo diante do Vasco da Gama...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 15:06
Crédito: Divulgação / Confiança
Em grande fase no Confiança e titular da equipe sergipana, o meia Jhemerson, revelado nas divisões de base do Vitória, já é um dos principais nomes do elenco do Azulão. Feliz com esse crescimento, o atleta, que também passou por Paraná e Tombense, destacou o trabalho que tem feito nos últimos meses.- Tenho trabalhado muito desde o início da temporada para atingir o meu melhor nível. Estou feliz pela sequência que tenho tido nestes últimos meses. Esse início aqui no Confiança tem sido muito especial também. Vou continuar me empenhando para conquistar meus objetivos no clube - comentou.
Segundo o jogador, a meta de todos é fazer um grande jogo diante do Vasco neste final de semana pela Série B e seguir subindo na tabela da competição.- Vamos para mais uma partida importante, diante de um dos principais clubes do campeonato. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos, mas estamos preparados e motivados para fazer uma grande apresentação fora de casa.

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