Meia Jean Patrick fala sobre expectativas para a temporada 2022 com o CRB

Atleta do CRB e importante ao longo de 2021, o meia Jean Patrick revelou o desejo de fazer outro grande ano com o clube em 2022. Segundo o atleta, sua meta é crescer ainda mais com a camisa do Galo nesta temporada.- Minha ideia é fazer outro grande ano com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para atingir meus objetivos durante a temporada. Estou muito motivado para que esse ano seja de alto nível para mim e para o CRB - afirmou o jogador.