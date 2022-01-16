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futebol

Meia Jean Patrick fala sobre expectativas para a temporada 2022 com o CRB

Atleta comentou que promete muito empenho ao longo do ano...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 14:54

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:54

Atleta do CRB e importante ao longo de 2021, o meia Jean Patrick revelou o desejo de fazer outro grande ano com o clube em 2022. Segundo o atleta, sua meta é crescer ainda mais com a camisa do Galo nesta temporada.- Minha ideia é fazer outro grande ano com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para atingir meus objetivos durante a temporada. Estou muito motivado para que esse ano seja de alto nível para mim e para o CRB - afirmou o jogador.
De acordo com o atleta, 2022 tem tudo para ser muito bom para o Galo.- Nosso elenco é muito forte e se conhece bem, isso é uma vantagem. Vamos lutar muito para que tudo saia como estamos planejando - comentou.
Crédito: Foto:Divulgação/CRB

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