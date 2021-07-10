Meia inglês sofre pancada, é ausência em treino e vira problema para Southgate na final da Euro

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, ganhou um problema de última hora antes da final da Eurocopa contra a Itália, neste domingo. Segundo múltiplas fontes da imprensa britânica, o meia Phil Foden sofreu uma pancada em região não especificada, e foi ausência no último treino do elenco inglês.A presença do meia do Manchester City ainda não está confirmada para o jogo. Foden foi poupado do treinamento por precaução neste sábado. O jogador de 21 anos foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra na Eurocopa, mas perdeu a posição ao longo do torneio para Bukayo Saka, do Arsenal.
+ Confira a tabela e resultados atualizados da Eurocopa
Na primeira fase, a Inglaterra venceu Croácia e República Tcheca, e empatou com a Escócia. Nas oitavas de final, venceu a Alemanha por 2 a 0, goleou a Ucrânia nas quartas por 4 a 0 e bateu a Dinamarca nas semis por 2 a 1. A grande decisão contra a Itália ocorre às 16h (horário de Brasília), no Wembley.