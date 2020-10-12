Meia Hédipo crê em chances de título do Binh Duong na Liga do Vietnã

Sexto lugar na primeira fase da Liga do Vietnã, o Binh Duong do meia Hédipo Conceição receberá nesta quarta-feira o líder Sai Gon, pelos playoffs do torneio, com um objetivo claro. Sete pontos atrás do rival, a equipe do brasileiro sonha vencer o primeiro colocado e desta forma entrar definitivamente na luta pelo título da competição. O jogador de 32 anos demonstra otimismo sobre as possibilidades de seu time.- Essa partida é absolutamente fundamental para as nossas pretensões. Em caso de vitória, ficaremos apenas quatro pontos atrás deles e nossas chances aumentarão muito. Enfrentamos o Sai Gon em seu estádio na fase inicial e empatamos sem gols, o que deixa claro o equilíbrio. Será uma final para nós e teremos que encarar o jogo desta maneira - disse Hédipo.