Meia Gabriel Sara sai de campo lesionado e preocupa o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo pode ter mais um jogador no departamento médico. O meia Gabriel Sara saiu de campo lesionado na segunda etapa após sofrer uma entrada dura aos 37 minutos da etapa final.

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Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé direito no chão.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O jogador pode ser mais um problema para o departamento médico do São Paulo. Ele será reavaliado nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. Dependendo do problema, ele pode se juntar a Luan, Luciano, Miranda e William, todos lesionados.