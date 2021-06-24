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futebol

Meia Gabriel Sara sai de campo lesionado e preocupa o São Paulo

Jogador se lesionou após sofrer uma entrada dura no segundo tempo. Camisa 21 saiu amparado pelo médico do Tricolor, não conseguindo colocar o pé no chão...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 21:44

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 21:44

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo pode ter mais um jogador no departamento médico. O meia Gabriel Sara saiu de campo lesionado na segunda etapa após sofrer uma entrada dura aos 37 minutos da etapa final.
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Sara ficou do lado de fora do campo com muitas dores e recebeu atendimento médico. Logo depois, pediu para sair e Rojas entrou no seu lugar. Em seguida, o jogador foi para o vestiário amparado pelo médico do clube, sem conseguir colocar o pé direito no chão.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O jogador pode ser mais um problema para o departamento médico do São Paulo. Ele será reavaliado nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. Dependendo do problema, ele pode se juntar a Luan, Luciano, Miranda e William, todos lesionados.
O São Paulo agora volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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