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futebol

Meia Gabriel Sara dá palestra online para garotos da base do São Paulo

Formado nas estruturas de Cotia, meia bateu um papo com as categorias sub-12 e sub-13 do Tricolor. Sara está no clube do Morumbi desde os 14 anos de idade 
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Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 13:29
Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico
O meia Gabriel Sara participou de atividades online nas categorias de base do São Paulo na última quinta-feira (18). Convidado pelo treinador Léo Moreno para falar com os garotos do Sub-12 e Sub-13, Sara disponibilizou parte do seu tempo para bater um papo com os meninos.
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
Com a pandemia se agravando em todo o país, os treinamentos de base vem sendo realizados de maneira virtual, com todo o suporte dos profissionais do clube.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Formado no CT de Cotia, grande celeiro de craques do São Paulo, onde chegou aos 14 anos de idade, o meio-campista da equipe principal comentou sobre o início da carreira, dificuldades em ficar tanto tempo longe da família, dedicação total à profissão, entre outros tópicos relevantes. Com a pandemia, as competições de base vêm sendo adiadas. O Campeonato Brasileiro Sub-17, que estava previsto para começar em 23 de março, agora deverá ter a primeira rodada no dia 10 de abril, quando o Tricolor enfrentará o Cruzeiro fora de casa.

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