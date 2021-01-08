Meia ex-São Paulo se destaca por número de dribles na Série B

Crédito: Zé Tramontin

Restando apenas seis partidas para o término da Série B, o Operário precisa de uma arrancada histórica para alcançar o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. O clube da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ocupa a 12ª colocação.

SAIBA QUEM SOBE E QUEM CAI: A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B

Um dos atletas que pode fazer a diferença e ajudar o Fantasma a fazer história é um velho conhecido da torcida são paulina, o meia Thomaz, que defendeu o o Tricolor Paulista em 2017.

Na Série B, Thomaz esteve em campo em 23 partidas, sendo titular em 21 delas. Nos 23 jogos, o aproveitamento do Operário é de 45%, já nos confrontos que ficou de fora, a média de pontos conquistados cai para 40,7%.

Com 1.6 dribles por jogo, o meia é o 13º jogador que mais dribla na Série B e é o segundo principal do time paranaense neste quesito. Além dos dribles, sua marca registrada, o meia é o principal criador de chances da equipe.