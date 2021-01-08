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futebol

Meia ex-São Paulo se destaca por número de dribles na Série B

Thomaz foi contratado pelo tricolor após se destacar no futebol boliviano...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 14:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:56

Crédito: Zé Tramontin
Restando apenas seis partidas para o término da Série B, o Operário precisa de uma arrancada histórica para alcançar o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. O clube da cidade de Ponta Grossa, Paraná, ocupa a 12ª colocação.
SAIBA QUEM SOBE E QUEM CAI: A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B
Um dos atletas que pode fazer a diferença e ajudar o Fantasma a fazer história é um velho conhecido da torcida são paulina, o meia Thomaz, que defendeu o o Tricolor Paulista em 2017.
Na Série B, Thomaz esteve em campo em 23 partidas, sendo titular em 21 delas. Nos 23 jogos, o aproveitamento do Operário é de 45%, já nos confrontos que ficou de fora, a média de pontos conquistados cai para 40,7%.
Com 1.6 dribles por jogo, o meia é o 13º jogador que mais dribla na Série B e é o segundo principal do time paranaense neste quesito. Além dos dribles, sua marca registrada, o meia é o principal criador de chances da equipe.
Na próxima rodada da Série B, o Operário encara o Oeste, em Ponta Grossa. O confronto acontece às 19h15 da próxima sexta-feira (8).

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