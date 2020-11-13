Meia espera Novorizontino focado em conquistar a Copa Paulista

Crédito: Divulgação/Novorizontino

O Novorizontino segue trabalhando firme para buscar o título da Copa Paulista neste ano. Um dos destaques da equipe, o meia Gabriel Canal, de apenas 17 anos, espera intensidade da equipe nas próximas partidas da disputa. Para ele, o grupo tem se dedicado ao máximo para terminar a competição com o troféu.

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- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa conquistar a competição esse ano. Temos tudo para isso. Vamos procurar ter intensidade máxima nas próximas semanas para que isso seja possível - afirmou.

Canal ainda falou sobre o bom momento individual no clube.

- Estou trabalhando muito para evoluir. Agradeço à comissão técnica pela confiança que vem me dando ao longo dessas últimas semanas. Isso tem me ajudado muito. Tenho lutado muito para continuar crescendo de produção no Novorizontino - concluiu.