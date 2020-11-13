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futebol

Meia espera Novorizontino focado em conquistar a Copa Paulista

Gabriel Canal, de apenas 17 anos, espera intensidade da equipe nas próximas rodadas...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 12:58

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:58

Crédito: Divulgação/Novorizontino
O Novorizontino segue trabalhando firme para buscar o título da Copa Paulista neste ano. Um dos destaques da equipe, o meia Gabriel Canal, de apenas 17 anos, espera intensidade da equipe nas próximas partidas da disputa. Para ele, o grupo tem se dedicado ao máximo para terminar a competição com o troféu.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D clicando aqui
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa conquistar a competição esse ano. Temos tudo para isso. Vamos procurar ter intensidade máxima nas próximas semanas para que isso seja possível - afirmou.
Canal ainda falou sobre o bom momento individual no clube.
- Estou trabalhando muito para evoluir. Agradeço à comissão técnica pela confiança que vem me dando ao longo dessas últimas semanas. Isso tem me ajudado muito. Tenho lutado muito para continuar crescendo de produção no Novorizontino - concluiu.
O Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP B neste sábado, às 15h, pela 2ª rodada da Copa Paulista. Já na Série D do Brasileirão, o time de Novo Horizonte pega o Atlético Tubarão, às 16h, pela 12ª rodada da fase de grupos da competição.

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