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futebol

Meia Dudu comemora reestreia pelo Criciúma e cobra reação do Tigre na temporada

Meio campista foi contratado pela equipe catarinense para 2021 e retorna ao clube após seis anos longe...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 16:10
Crédito: Celso da Luz/ Criciúma E.C.
Após seis anos longe do Criciúma, o meia Dudu voltou a vestir a camisa tricolor, o jogador formado nas categorias de base do Coritiba, fez a sua reestreia pelo Tigre na partida contra o Brusque, disputada na noite da última quinta-feira (25). Dudu avaliou como positiva o seu primeiro jogo desde sua volta.- Uma estreia digamos que boa. Passei alguns anos longe do futebol brasileiro e isso requer uma pequena adaptação. Claro que dá para evoluir muito mais, porém isso vai acontecendo com o tempo, pegando ritmo de jogo e entrosamento com os meus companheiros - comentou o meio campista.
Após cinco rodadas disputadas, o Criciúma ocupa a 11º colocação, com 3 pontos ganhos. Apesar da campanha abaixo no estadual, o Tigre avançou de fase na Copa do Brasil e enfrentará a Ponte Preta. Após a estreia, Dudu espera ajudar o Criciúma na sequência da temporada e chegar longe na Copa.- Espero melhorar e evoluir individualmente para ajudar meus companheiros. Tenho certeza que junto com a equipe vamos crescer e conquistar os objetivos do clube na temporada - concluiu Dudu sobre as expectativas para 2021.

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