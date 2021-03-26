Meia Dudu comemora reestreia pelo Criciúma e cobra reação do Tigre na temporada

Após seis anos longe do Criciúma, o meia Dudu voltou a vestir a camisa tricolor, o jogador formado nas categorias de base do Coritiba, fez a sua reestreia pelo Tigre na partida contra o Brusque, disputada na noite da última quinta-feira (25). Dudu avaliou como positiva o seu primeiro jogo desde sua volta.- Uma estreia digamos que boa. Passei alguns anos longe do futebol brasileiro e isso requer uma pequena adaptação. Claro que dá para evoluir muito mais, porém isso vai acontecendo com o tempo, pegando ritmo de jogo e entrosamento com os meus companheiros - comentou o meio campista.