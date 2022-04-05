Meia do sub-20, Samuel renova com o São Paulo: 'Muito feliz'

O meia Samuel Siedschlag, de 19 anos, assinou renovação de contrato com o São Paulo até janeiro de 2023. Contratado junto ao Coritiba em 2021, o meio-campista vem ganhando espeço na equipe comandada pelo técnico Alex. - Fico muito feliz. Espero corresponder às expectativas do clube e fazer uma ótima temporada onde consigamos alcançando nossos objetivos dentro e fora de campo - declarou o jovem atleta.
Em 2021, Samuel fez parte das delegações que disputaram Brasileirão e Paulista Sub-20. Em 2022, ele foi chamado para a Copinha. Ao todo, ele atuou em 22 partidas pelo clube, marcou três gols e deu duas assistências.