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futebol

Meia do sub-20, Samuel renova com o São Paulo: 'Muito feliz'

Atleta de 19 anos veio do Coritiba em 2021 e é peça importante da equipe comandada por Alex
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LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 10:00

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 10:00

O meia Samuel Siedschlag, de 19 anos, assinou renovação de contrato com o São Paulo até janeiro de 2023. Contratado junto ao Coritiba em 2021, o meio-campista vem ganhando espeço na equipe comandada pelo técnico Alex. - Fico muito feliz. Espero corresponder às expectativas do clube e fazer uma ótima temporada onde consigamos alcançando nossos objetivos dentro e fora de campo - declarou o jovem atleta.
Em 2021, Samuel fez parte das delegações que disputaram Brasileirão e Paulista Sub-20. Em 2022, ele foi chamado para a Copinha. Ao todo, ele atuou em 22 partidas pelo clube, marcou três gols e deu duas assistências.
Crédito: SamuelrenovoucontratocomoSãoPaulo(Foto:ArquivoPessoal

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