Meia do Real Madrid tem esperanças em contratação de Mbappé

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Toni Kroos, meio-campista do Real Madrid, analisou a saída de Lionel Messi do Barcelona ao PSG em seu podcast "Einfach mal Luppen". O alemão acredita que a chegada do argentino na França pode facilitar a contratação de Mbappé pela equipe merengue.- A transferência pode ser boa para a gente, pois nosso maior adversário perdeu o seu melhor jogador. Além disso, o assunto Messi não é uma desvantagem para o Real Madrid. Talvez aconteçam coisas boas como resultado. Talvez um jogador de Paris se junte a nós.

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Na última terça-feira, a imprensa espanhola afirmou que Mbappé havia dito a companheiros próximos do elenco do Paris Saint-Germain que iria jogar esta temporada ao lado de Neymar e Messi. No entanto, o clube espanhol segue sonhando com a chegada do francês nos próximos dias.