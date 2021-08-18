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futebol

Meia do Real Madrid tem esperanças em contratação de Mbappé

Em seu podcast, Toni Kroos analisou a saída de Lionel Messi do Barcelona para o PSG. Alemão acredita que transferência é positiva para o clube merengue...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 12:40

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:40

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Toni Kroos, meio-campista do Real Madrid, analisou a saída de Lionel Messi do Barcelona ao PSG em seu podcast "Einfach mal Luppen". O alemão acredita que a chegada do argentino na França pode facilitar a contratação de Mbappé pela equipe merengue.- A transferência pode ser boa para a gente, pois nosso maior adversário perdeu o seu melhor jogador. Além disso, o assunto Messi não é uma desvantagem para o Real Madrid. Talvez aconteçam coisas boas como resultado. Talvez um jogador de Paris se junte a nós.
> Veja a tabela da La Liga
Na última terça-feira, a imprensa espanhola afirmou que Mbappé havia dito a companheiros próximos do elenco do Paris Saint-Germain que iria jogar esta temporada ao lado de Neymar e Messi. No entanto, o clube espanhol segue sonhando com a chegada do francês nos próximos dias.
Mbappé possui contrato com o PSG até 2022 e pode deixar o clube sem custos na próxima temporada caso não renove seu contrato. A atual janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto e uma definição parece longe de acontecer.

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