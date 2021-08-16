Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia do Paris Saint-Germain tem proposta para deixar o clube

Segundo a imprensa alemã, Julian Draxler tem a oportunidade de deixar o futebol francês, mas não informa o clube que está interessado no jogador...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 08:52

Crédito: AFP
Julian Draxler, meia do Paris Saint-Germain, tem uma proposta para deixar o clube francês nesta janela de transferências, segundo a revista "Kicker". As informações não informam o clube que está interessado no alemão, mas que a oferta ronda a casa dos 20 milhões de euros (R$ 123 milhões).A saída do atleta não deve ser vista com maus olhos pelo PSG. Após diversas contratações de peso nesta janela de transfeências, a venda do camisa 23 provocaria um alívio na folha salarial do clube que deixaria de pagar oito milhões de euros (R$ 49,5 milhões) por temporada ao meio-campista.
No entanto, o desejo de Draxler é seguir por pelo menos mais um ano no Paris Saint-Germain. Em maio deste ano, o alemão renovou seu contrato com a equipe francesa até 2024 e busca triunfar com o elenco recheado de estrelas sob comando de Mauricio Pochettino.
No último sábado, na vitória do PSG sobre o Strasbourg por 4 a 2, o camisa 23 anotou um gol e deu assistência para Mbappé balançar as redes no Campeonato Francês. Resta saber qual decisão será tomada nos próximos 15 dias, quando a janela de transferências se encerra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados