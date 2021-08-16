Meia do Paris Saint-Germain tem proposta para deixar o clube

Julian Draxler, meia do Paris Saint-Germain, tem uma proposta para deixar o clube francês nesta janela de transferências, segundo a revista "Kicker". As informações não informam o clube que está interessado no alemão, mas que a oferta ronda a casa dos 20 milhões de euros (R$ 123 milhões).A saída do atleta não deve ser vista com maus olhos pelo PSG. Após diversas contratações de peso nesta janela de transfeências, a venda do camisa 23 provocaria um alívio na folha salarial do clube que deixaria de pagar oito milhões de euros (R$ 49,5 milhões) por temporada ao meio-campista.
No entanto, o desejo de Draxler é seguir por pelo menos mais um ano no Paris Saint-Germain. Em maio deste ano, o alemão renovou seu contrato com a equipe francesa até 2024 e busca triunfar com o elenco recheado de estrelas sob comando de Mauricio Pochettino.
No último sábado, na vitória do PSG sobre o Strasbourg por 4 a 2, o camisa 23 anotou um gol e deu assistência para Mbappé balançar as redes no Campeonato Francês. Resta saber qual decisão será tomada nos próximos 15 dias, quando a janela de transferências se encerra.