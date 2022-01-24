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Meia do Milan se recusa mudança para o Tottenham em janeiro

Franck Kessié tem o sonho de disputar o título do Campeonato Italiano na atual temporada e não cogita sair da Itália até a próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 13:17

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:17

O meia Franck Kessié não quer se mudar do Milan para o Tottenham nesta janela de transferências de janeiro, segundo o portal "Calciomercato". Os clubes entraram em acordo pelo atleta nos últimos dias, mas o camisa 79 quer cumprir o seu contrato.O atleta, que neste momento defende a Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, busca disputar o título do Campeonato Italiano e não tem interesse em deixar os companheiros no meio da temporada. Apesar disso, o contrato do jogador se encerra nos próximos cinco meses.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O Milan já tentou um acordo pela renovação de contrato de Kessié, mas o meia resistiu as ofertas realizadas pelo clube rossonero. Com isso, o atleta estará livre para poder explorar o mercado e assinar com uma nova equipe a partir da próxima temporada.
O camisa 79 chegou ao clube de Milão em 2017 por empréstimo junto a Atalanta e fez a transição definitiva em 2019. Na atual temporada, o meia participou de 21 partidas e anotou cinco gols, sendo uma das peças mais importantes do time de Stefano Pioli.
Crédito: FranckKessiénãoquersairdoMilanparaoTottenham(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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