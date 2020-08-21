Meia do Grêmio fala sobre preparação para retorno do Brasileirão Feminino

Crédito: Divulgação/Grêmio

O primeiro passo para o retorno das atividades na equipe feminina do Grêmio foi a realização de testes para o elenco em busca da prevenção contra a Covid-19. A testagem ocorreu no último dia 11 de agosto no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. No último dia 14, as Gurias Gremistas deram início aos trabalhos de campo no CT Cristal, em Porto Alegre.

Entre as primeiras atletas a se reapresentar, a meio-campista Jéssica Alves comentou sobre a sensação de estar de volta com o grupo e também sobre o processo de retorno.

- Primeira reação foi de alegria, por poder exercer o que mais gostamos de fazer, que é jogar futebol. Estava muito ansiosa até o retorno se concretizar. Sinto que o grupo volta mais forte, mais focado e com muita vontade de trabalhar. Nossa comissão também está trabalhando muito para manter todos os cuidados possíveis de higienização em todos os locais em qual ocupamos, para que ninguém corra risco. Então vejo todos mobilizados com esse retorno - explicou a jogadora.

Jessica falou também sobre a vontade em voltar a estar em campo defendendo o Tricolor.

- A expectativa é enorme, creio que de todo o grupo. Esperamos poder corresponder com essa vontade dentro de campo logo e fazer boas partidas - finalizou.