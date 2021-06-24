Meia do Ferroviário Berguinho ressalta qualidade do elenco e acredita em reação do time

Após perder a invencibilidade na Série C, o Ferroviário visita a Jacuipense, no sábado (26), no estádio Pituaçu, em Salvador. Peça importante do Ferrão na temporada, o meia Berguinho falou sobre a expectativa para a partida fora de casa e destacou a preparação durante a semana.- A expectativa é muito boa. A gente vem de uma derrota fora de casa, mas sabemos da qualidade e capacidade da nossa equipe. Respeitamos muito a equipe da Jacuipense, sabemos que é um forte adversário e será um jogo difícil. Trabalhamos bem durante a semana e esperamos voltar com os três pontos, que serão muito importantes para a nossa sequência da competição.