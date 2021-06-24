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Meia do Ferroviário Berguinho ressalta qualidade do elenco e acredita em reação do time

Após perder a invencibilidade na última rodada da Série C, o meia destacou que não se deve ficar lamentando e arrumar o mais rápido possível os erros...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 16:17
Crédito: Lenílson Santos/Ferroviário AC
Após perder a invencibilidade na Série C, o Ferroviário visita a Jacuipense, no sábado (26), no estádio Pituaçu, em Salvador. Peça importante do Ferrão na temporada, o meia Berguinho falou sobre a expectativa para a partida fora de casa e destacou a preparação durante a semana.- A expectativa é muito boa. A gente vem de uma derrota fora de casa, mas sabemos da qualidade e capacidade da nossa equipe. Respeitamos muito a equipe da Jacuipense, sabemos que é um forte adversário e será um jogo difícil. Trabalhamos bem durante a semana e esperamos voltar com os três pontos, que serão muito importantes para a nossa sequência da competição.
Apesar do revés contra o Tombense, o Ferroviário vem fazendo uma boa campanha na série C. O Tricolor mantém a invencibilidade atuando em casa e ocupa a terceira colocação, dentro do G4 que garante vaga no quadrangular final. Berguinho analisou a campanha do Ferroviário até aqui na Série C.- Fizemos três bons jogos em que conseguimos pontos. No último jogo não estivemos muito bem, erramos bastante e infelizmente saímos derrotados. Mas é levantar a cabeça, corrigir os erros para voltar a pontuar e conseguir subir na tabela - concluiu.

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