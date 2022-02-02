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Meia do CRB Jean Patrick comenta expectativa para a temporada 2022

Atleta do Galo falou que o foco é o mais importante no inicio do ano...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 18:02
Um dos principais nomes do CRB, o meia Jean Patrick falou sobre o desejo de fazer uma boa sequência com o clube alagoano. Segundo o atleta, sua meta é crescer ainda mais com a camisa do Galo em 2022.- Estou trabalhando muito para melhorar ainda mais meu ritmo nos treinos e jogos. Tenho me dedicado ao máximo para fazer um grande ano com a camisa do clube. Esse é o meu objetivo. Vou me empenhar para melhorar meus números no CRB - afirmou o jogador.
De acordo com o atleta, 2022 tem tudo para ser muito bom para o Galo.- Estamos nos dedicando no dia a dia para crescermos neste início de temporada. Temos que manter o foco e o ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos em 2022.
Crédito: Divulgação/CRB

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