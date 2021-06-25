Meia do Confiança Jhemerson se diz motivado com início no clube e elogia força do elenco

Em ótimo momento, o meia Jhemerson, revelado nas divisões de base do Vitória, segue evoluindo com a camisa do Confiança. Feliz com a boa fase que vive, o atleta, com passagens pelo Paraná e Tombense, falou sobre esse crescimento e o desejo de fazer um segundo semestre de alto nível no Azulão.- Estou muito feliz com esse início aqui no Confiança e motivado para construir a minha história no clube. Tenho trabalhado muito para ajudar. Agradeço ao grupo a confiança que vem me passando desde a minha chegada. Espero continuar crescendo mais e mais nos próximos meses para fazer um ótimo segundo semestre - afirmou o meio-campista do Confiança.