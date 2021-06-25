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Meia do Confiança Jhemerson se diz motivado com início no clube e elogia força do elenco

Meio-campista priorizou os objetivos da temporada para serem resolvidos em campo...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 14:15
Crédito: Divulgação / Confiança
Em ótimo momento, o meia Jhemerson, revelado nas divisões de base do Vitória, segue evoluindo com a camisa do Confiança. Feliz com a boa fase que vive, o atleta, com passagens pelo Paraná e Tombense, falou sobre esse crescimento e o desejo de fazer um segundo semestre de alto nível no Azulão.- Estou muito feliz com esse início aqui no Confiança e motivado para construir a minha história no clube. Tenho trabalhado muito para ajudar. Agradeço ao grupo a confiança que vem me passando desde a minha chegada. Espero continuar crescendo mais e mais nos próximos meses para fazer um ótimo segundo semestre - afirmou o meio-campista do Confiança.
Segundo o jogador, o elenco tem tudo para evoluir na temporada e conseguir alcançar as metas estabelecidas pelo clube para ter um grande ano pela frente.- Temos um ótimo elenco, competitivo e de alto nível. Estamos trabalhando muito no dia a dia, com os pés no chão, para alcançarmos os objetivos de 2021.

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