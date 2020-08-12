Meia do Bayern esbanja confiança em coletiva pela Liga dos Campeões

Leon Goretzka sabe que irá encontrar um Barcelona difícil nesta sexta-feira pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, o meio-campista alemão esbanjou confiança por conta do grande momento vivido pelo Bayern de Munique e as 27 partidas de invencibilidade, sendo 26 vitórias e apenas um empate.

- Acredito que para a gente, todo rival é acessível. Sabemos que uma boa equipe, cheia de jogadores de classe mundial, nos espera. Mas chegamos na partida com a confiança que cultivamos no último trimestre. Além da qualidade individual no ataque que temos, nos apresentamos como uma equipe. Todos estão dispostos a trabalhar atrás.Os bávaros chegam, para muitos, como favoritos contra o time liderado por Lionel Messi. Ambos os times triunfaram sobre seus adversários no retorno da Liga dos Campeões. O vencedor do confronto irá aguardar o duelo entre Manchester City e Lyon para saber quem irá enfrentar na fase de semifinal.