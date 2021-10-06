Meia do Bayer Leverkusen é desejado por Real Madrid, Bayern de Munique e clubes da Premier League

Crédito: Florian Wirtz faz bom início de temporada com o Bayerk Leverkusen (NEIL HANNA / AFP

Florian Wirtz, meio-campista do Bayer Leverkusen, atrai o interesse do Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Manchester City e Chelsea, segundo o "Bild". No entanto, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o clube alemão não tem interesse em negociá-lo na próxima janela de transferência do verão europeu.O jovem de 18 anos foi contratado pelo Bayer Leverkusen junto ao Colônia em janeiro de 2020 e possui contrato até 2026. Na última temporada, o meia começou a ter mais espaço na equipe titular após a saída de Kai Havertz para o Chelsea, mas está brilhando na atual campanha. Em oito partidas, o atleta anotou seis gols e contribuiu com cinco assistências.

> Veja a tabela da Bundesliga

O bom desempenho de Witz na Bundesliga e na Europa League lhe rendeu uma convocação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Alemanha no último mês de setembro. O atleta participou poucos minutos dos jogos contra Liechtenstein, Armênia, onde contribuiu com uma assistência, e Islândia. O meia ganhou nova chance com Hansi-Flick para os duelos contra Romênia e Macedônia do Norte nos próximos dias.