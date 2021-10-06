Meia do Bayer Leverkusen é desejado por Real Madrid, Bayern de Munique e clubes da Premier League

Florian Wirtz, meio-campista do Bayer Leverkusen, atrai o interesse do Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Manchester City e Chelsea, segundo o "Bild". No entanto, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que o clube alemão não tem interesse em negociá-lo na próxima janela de transferência do verão europeu.O jovem de 18 anos foi contratado pelo Bayer Leverkusen junto ao Colônia em janeiro de 2020 e possui contrato até 2026. Na última temporada, o meia começou a ter mais espaço na equipe titular após a saída de Kai Havertz para o Chelsea, mas está brilhando na atual campanha. Em oito partidas, o atleta anotou seis gols e contribuiu com cinco assistências.
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O bom desempenho de Witz na Bundesliga e na Europa League lhe rendeu uma convocação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo com a Alemanha no último mês de setembro. O atleta participou poucos minutos dos jogos contra Liechtenstein, Armênia, onde contribuiu com uma assistência, e Islândia. O meia ganhou nova chance com Hansi-Flick para os duelos contra Romênia e Macedônia do Norte nos próximos dias.
Apesar do Bayer Leverkusen não ter o interesse em se desfazer do jovem para a próxima temporada, o clube deve receber propostas dos gigantes europeus. O jogador, que não possui cláusula de rescisão, não deve deixar a equipe atual por menos do que 100 milhões de euros (R$ 633 milhões), mas acredita-se que o camisa 27 possa se valorizar ainda mais.