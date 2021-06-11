Meia do Avaí no Brasileirão de aspirantes, João Vitor garante vitória na estreia do campeonato

Crédito: Leandro Boeira / Avaí

O Avaí estreou com vitória no Brasileiro de Aspirantes sob forte chuva, o Leão da Ilha derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 em confronto realizado na última quinta-feira (11) no estádio da Ressacada, em Santa Catarina.

A espinha dorsal da equipe catarinense é a mesma que fez uma ótima campanha na Copa do Brasil sub-20, quando chegaram até as semifinais. Com uma mescla com atletas mais experientes, a expectativa é de que as ótimas atuações e resultados possam ser repetidos no torneio sub-23. Autor do gol da partida, o meia-atacante João Vitor falou da importância dos três pontos.- Estrear com vitória é excelente. Conquistamos os três pontos com muita raça em um jogo atípico, mas que no final deu tudo certo pra nossa equipe. Foi bom para nos dar confiança e mostrar a força do elenco - disse o atleta.

No Avai desde março de 2019, João Vitor fez parte do elenco profissional campeão do Catarinense nesta temporada. Além do troféu, João Vitor também foi campeão do campeonato catarinense sub-20 de 2019. O atleta projetou o que espera para a próxima partida diante do vitória.- Com certeza será uma partida bem difícil e um jogo muito disputado contra o Vitória, mas tenho total confiança no nosso grupo e vamos buscar a segunda vitória para conseguir manter o bom início. Agora é focar nos treinamentos dos próximos dias e aprimorar - completou o meia do Tigre.