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futebol

Meia do Avaí Kindermann comenta situação da equipe no Brasileirão Feminino

Multicampeã por clubes e também na Seleção, Patricia Derrico chegou ao time de Santa Catarina no início do ano
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LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 15:43

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:43

Crédito: Atleta tem longo currículo aos 27 anos de idade (Andrielli Zamboni/Avaí Kindermann
Faltando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, o Avaí Kindermann é um dos times que luta pela classificação. Nos últimos cinco jogos foram três vitórias, dois empates e uma derrota.>Com o APP Lance! Resultados você não perde nada!A meia Patricia Derrico, reforço do time para a atual temporada, comentou sobre sua chegada e o quão preparada está a equipe na busca para seguir sonhando com o título nacional:
- Vestir a camisa do Avaí Kindermann não é para qualquer um. Tem que ter responsabilidade e honrar o nome. É uma grande equipe e, fazer parte dela, é gratificante. Estamos determinadas e preparadas para enfrentar o que for preciso para conquistar esse Campeonato Brasileiro.
A atleta de 27 anos de idade já vivenciou diversas vezes situações de conquistas e derrotas. Patrícia chama a atenção pelo extenso currículo no futebol feminino onde, antes de chegar ao clube catarinense, defendia o Flamengo/Marinha, tendo conquistado quatro vezes o Campeonato Carioca além de uma edição do Brasileirão. Também já foi campeã do Pernambucano três vezes, pelo Vitória-PE, e também ganhou a Copa do Brasil pelo São José.
Desde o início de sua carreira no futebol, Patricia já era prestigiada ao ponto de, vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, ganhar o Sul-Americano da categoria em 2014. Além disso, na Marinha do Brasil, Patrícia foi um dos maiores destaques. Pela Seleção Brasileira Militar, já foi duas vezes campeã mundial, em 2015 na Coreia do Norte, e 2018 no Texas. Foi vice em 2016, na França, e ficou em terceiro lugar na China, em 2019.
- Cada experiência vivida, cada clube que já defendi, cada momento na minha carreira foram aprendizados diferentes. Ter passado por diversas situações depois de tantos anos de trabalho, me ensinaram a ser persistente, ter perseverança e nunca me desmotivar. Hoje, no Avaí Kindermann, levo isso comigo em todos os jogos. - concluiu.
O próximo desafio do Avaí Kindermann na temporada será no próximo domingo (6) contra o Santos, às 15h (de Brasília) em Caçador.

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