Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meia do Atlético-MG nos anos 1980 exalta o esperado fim de jejum do clube no Brasileirão
futebol

Meia do Atlético-MG nos anos 1980 exalta o esperado fim de jejum do clube no Brasileirão

Ao LANCE!, Renato Morungaba diz que conquista da equipe comandada por Cuca foi justa e valoriza o poderio ofensivo da geração que levou o Galo ao bicampeonato brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 11:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 11:35

A árdua espera de 50 anos da torcida do Atlético-MG pelo fim do jejum no Campeonato Brasileiro foi celebrada por ex-atletas de diversas gerações. Horas após a vitória por 3 a 2 do Galo sobre o Bahia, o ex-meia Renato Morungaba, que atuou na década de 1980 pelo clube mineiro, foi veemente ao dizer que o título deste Brasileiro está em boas mãos. - Fico feliz e foi merecido pela bela campanha que os jogadores e a comissão técnica fizeram - disse ao LANCE!.
Com passagens vitoriosas em clubes como Guarani, São Paulo e convocado para a Seleção Brasileira que disputou a Copa de 1982, Renato venceu três estaduais pelo Galo. Campeão brasileiro pelo Bugre em 1978, o meia fez parte de uma geração que com a camisa do Atlético já começava a sentir o incômodo com a longa seca de títulos em competições nacionais.
Com ele no elenco, os atleticanos foram semifinalistas duas vezes em disputas nacionais. Ao seu lado, havia nomes como o veterano Nelinho, o lateral-esquerdo Paulo Roberto Prestes, o meio-campista Elzo e o atacante Sérgio Araújo.
Contudo, o Galo viu a vaga na final escapar duas vezes. Na edição de 1986, os comandados de Hilton Chaves foram eliminados pelo Guarani, após um empate em 0 a 0 e uma derrota por 2 a 1.
Já na Copa União de 1987, tendo Telê Santana como comandante, o Atlético fez uma campanha avassaladora nas duas fases iniciais. Entretanto, amargou a frustração de cair na semifinal para o Flamengo. O Rubro-Negro levou a melhor com vitórias por 1 a 0 e por 3 a 2, aumentando a rivalidade que teve "nova edição" nos pontos corridos do Brasileirão de 2021.
Segundo Renato, há semelhanças entre a equipe na qual jogou e o grupo que conta com astros como Hulk, Keno, Guilherme Arana, Nacho, Diego Costa, Vargas, entre outros.
- Também jogávamos sempre à procura do gol. Um time bastante ofensivo - disse.
O ex-meia celebra o fato da Massa, enfim, comemorar mais um título no Brasileirão.
- Passei por essa expectativa e sei o quanto esta torcida queria ver o Atlético ser campeão brasileiro - reconheceu.
Crédito: 'Foimerecidopelabelacampanhaqueosjogadoreseacomissãotécnicafizeram',disseRenato,presentenoelencoquefoisemifinalistadoBrasileirode1986edaCopaUniãode1987(PedroSouza/AtleticoMineiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados