Meia do Arsenal elogia chegadas de Willian e Gabriel Magalhães

Granit Xhaka, meio-campista do Arsenal, elogiou as contratações de Willian e Gabriel Magalhães, em entrevista para o portal “Goal”. Segundo o suíço, a chegada dos brasileiros e a renovação de Aubameyang são acordos chaves para que os Gunners voltem a pensar grande e sonhar com o retorno à Liga dos Campeões.
- Com Willian e Gabriel, o Arsenal trouxe muita qualidade e mentalidade para o vestiário. Willian sabe como ganhar títulos. A extensão com Aubameyang foi um sinal importante para todos nós. Queremos voltar para a Liga dos Campeões.Xhaka também revelou a importância do técnico Mikel Arteta para sua permanência em Londres, uma vez que esteve prestes a sair com Unai Emery.
- Uma coisa é certa: eu não estaria em Londres sem ele. Ele foi o fator decisivo, com sua filosofia, seu estilo, sua ideia. Sou muito grato.
Xhaka foi titular nos dois primeiros jogos do Arsenal no Campeonato Inglês contra Fulham e West Ham. Nesta segunda-feira, os Gunners enfrentam o Liverpool, em Anfield, em jogo que pode ser decisivo na classificação final da competição. Nos últimos dois encontros, uma vitória e um empate para os londrinos.