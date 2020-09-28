Meia do Arsenal elogia chegadas de Willian e Gabriel Magalhães

Crédito: Willian e Arteta são destacados por Xhaka para o bom momento que o Arsenal vive (PAUL CHILDS / POOL / AFP

Granit Xhaka, meio-campista do Arsenal, elogiou as contratações de Willian e Gabriel Magalhães, em entrevista para o portal “Goal”. Segundo o suíço, a chegada dos brasileiros e a renovação de Aubameyang são acordos chaves para que os Gunners voltem a pensar grande e sonhar com o retorno à Liga dos Campeões.

- Com Willian e Gabriel, o Arsenal trouxe muita qualidade e mentalidade para o vestiário. Willian sabe como ganhar títulos. A extensão com Aubameyang foi um sinal importante para todos nós. Queremos voltar para a Liga dos Campeões.Xhaka também revelou a importância do técnico Mikel Arteta para sua permanência em Londres, uma vez que esteve prestes a sair com Unai Emery.

- Uma coisa é certa: eu não estaria em Londres sem ele. Ele foi o fator decisivo, com sua filosofia, seu estilo, sua ideia. Sou muito grato.