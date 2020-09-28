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Meia do Arsenal elogia chegadas de Willian e Gabriel Magalhães

Xhaka disse que equipe tem mais qualidade e outra mentalidade, além de ressaltar a importância de Aubameyang e Arteta para o time buscar o retorno à Liga dos Campeões...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 13:15
Crédito: Willian e Arteta são destacados por Xhaka para o bom momento que o Arsenal vive (PAUL CHILDS / POOL / AFP
Granit Xhaka, meio-campista do Arsenal, elogiou as contratações de Willian e Gabriel Magalhães, em entrevista para o portal “Goal”. Segundo o suíço, a chegada dos brasileiros e a renovação de Aubameyang são acordos chaves para que os Gunners voltem a pensar grande e sonhar com o retorno à Liga dos Campeões.
- Com Willian e Gabriel, o Arsenal trouxe muita qualidade e mentalidade para o vestiário. Willian sabe como ganhar títulos. A extensão com Aubameyang foi um sinal importante para todos nós. Queremos voltar para a Liga dos Campeões.Xhaka também revelou a importância do técnico Mikel Arteta para sua permanência em Londres, uma vez que esteve prestes a sair com Unai Emery.
- Uma coisa é certa: eu não estaria em Londres sem ele. Ele foi o fator decisivo, com sua filosofia, seu estilo, sua ideia. Sou muito grato.
Xhaka foi titular nos dois primeiros jogos do Arsenal no Campeonato Inglês contra Fulham e West Ham. Nesta segunda-feira, os Gunners enfrentam o Liverpool, em Anfield, em jogo que pode ser decisivo na classificação final da competição. Nos últimos dois encontros, uma vitória e um empate para os londrinos.

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