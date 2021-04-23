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futebol

Meia Diego Miranda fala da proximidade do acesso de seu time na Arábia

Jogador brasileiro do Al Jabalain, da Arábia Saudita, deseja permanecer no G3 da competição até o fim da temporada...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 19:52
Crédito: Divulgação / Al Taee
Com seis vitórias nas sete últimas partidas pela Divisão 1, o Al Jabalain do meia Diego Miranda segue firme em busca do acesso para a elite do futebol árabe. Na última terça a equipe bateu o Al Khaleej por dois a zero e manteve a vantagem de quatro pontos para o quarto colocado, Al Taee. O jogador gaúcho admite um pouco de ansiedade pela reta final da competição.
Veja o mata-mata da Champions- Faltam apenas seis rodadas e precisamos permanecer no G3 até o fim do campeonato. A disputa pela terceira vaga está muito competitiva e é necessário seguirmos com esse mesmo nível de concentração. Acredito que dessa forma atingiremos o nosso objetivo - declarou.
Desde o início da liga entre os três melhores, o Al Jabalain necessita de cinco vitórias nos últimos seis jogos para garantir o seu acesso independente de tropeços de outros concorrentes. Para Diego, estar próximo de alcançar a meta desejada gera uma motivação ainda maior para o grupo de atletas.
- Estamos extremamente animados com a possibilidade real de subirmos e isso nos dá ainda mais força, mais gana para superar os obstáculos que surgirem- concluiu.

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