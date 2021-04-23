Meia Diego Miranda fala da proximidade do acesso de seu time na Arábia

Crédito: Divulgação / Al Taee

Com seis vitórias nas sete últimas partidas pela Divisão 1, o Al Jabalain do meia Diego Miranda segue firme em busca do acesso para a elite do futebol árabe. Na última terça a equipe bateu o Al Khaleej por dois a zero e manteve a vantagem de quatro pontos para o quarto colocado, Al Taee. O jogador gaúcho admite um pouco de ansiedade pela reta final da competição.

Veja o mata-mata da Champions- Faltam apenas seis rodadas e precisamos permanecer no G3 até o fim do campeonato. A disputa pela terceira vaga está muito competitiva e é necessário seguirmos com esse mesmo nível de concentração. Acredito que dessa forma atingiremos o nosso objetivo - declarou.

Desde o início da liga entre os três melhores, o Al Jabalain necessita de cinco vitórias nos últimos seis jogos para garantir o seu acesso independente de tropeços de outros concorrentes. Para Diego, estar próximo de alcançar a meta desejada gera uma motivação ainda maior para o grupo de atletas.