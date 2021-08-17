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futebol

Meia Diego Miranda acerta com o Al-Khaleej, da Arábia Saudita

Brasileiro falou do seu momento no futebol árabe a da expectativa no novo clube...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 21:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 21:35
Crédito: Divulgação
O meia Diego Miranda é o mais novo reforço do Al-Khaleej, da Arábia Saudita. Desde 2019 atuando no país, o jogador trocou sua ex-equipe, o Al-Jabalain, pelo novo clube, após realizar grande campanha na temporada 2020/2021. Diego fala de sua alegria com a valorização no mercado árabe.
- Foram dois anos jogando um futebol de boa qualidade e apresentando ótimos números. Seria natural que em algum momento uma proposta atendesse aos anseios tanto da minha parte como do meu ex-time. Estou bastante orgulhoso por estar vencendo aqui e espero, agora no Al-Khaleej, dar sequência a essa minha bonita trajetória - declarou.
Nas duas temporadas em que defendeu o Al-Jabalain, Diego esteve entre os principais líderes de assistência da equipe e também da liga. Sendo essa sua maior característica, o atleta deseja mais uma vez ser o grande "garçom" de seu time.
- É algo que vem sendo natural, devido ao meu perfil dentro de campo. Não me importo se outro companheiro tiver mais assistências que eu, o importante é o sucesso do Al Khaleej - encerrou.

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