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futebol

Meia destaca evolução do Botafogo-PB e quer terminar bem a Série C

Everton Heleno disse que o grupo tem trabalhado para melhorar o desempenho no ano...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 19:13

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 19:13

Crédito: Divulgação/Botafogo-PB
Titular do Botafogo-PB nas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Heleno revelou o desejo de ver a equipe paraibana terminando bem a primeira fase da disputa este ano. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado para evoluir em campo nesta sequência da temporada.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
- Estamos em uma campanha de recuperação na Série C e crescendo muito a cada jogo. O grupo voltou a se apresentar bem, a ter intensidade e a acreditar em seus objetivos. Todos estão muito focados nestas últimas rodadas da primeira fase para terminarmos bem a competição. Essa é a meta de todos.
Segundo Heleno, este ano tem sido muito especial para ele.
- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro de campo. Pude voltar a jogar e isso é o mais importante. A minha expectativa é manter essa intensidade e esse crescimento. Estou muito feliz com essa evolução.

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