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Meia de Portugal comenta convocação de Matheus Nunes

Matheus Nunes recusou vestir a camisa da Seleção Brasileira para atuar por Portugal e recebeu convocação para disputar os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 12:53

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:53

Crédito: Reprodução / Instagram
João Mário, meia do Benfica e de Portugal, avaliou a presença de Matheus Nunes na seleção comandada por Fernando Santos. Durante a coletiva de imprensa, o veterano fez elogios ao jovem do Sporting, com quem dividiu vestiário na última temporada.- É um grande jogador e que conheço bem, pois trabalhamos juntos na temporada passada. Fico feliz, é algo que ele sempre quis e foi muito bem recebido. Não o vejo como um concorrente, mas sim um colega. Espero que possa ser feliz em Portugal.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Em agosto, Matheus Nunes havia sido convocado pelo técnico Tite para defender a camisa da Seleção Brasileira na rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul que ocorreu no último mês de setembro. No entanto, o meia não se apresentou.
Com isso, o jovem conquistou sua primeira convocação para defender Portugal nos duelos contra Qatar, Luxemburgo e Irlanda, sendo o primeiro um amistoso, enquanto os dois últimos válidos pelas Eliminatórias.

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