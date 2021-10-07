Meia de Portugal comenta convocação de Matheus Nunes

João Mário, meia do Benfica e de Portugal, avaliou a presença de Matheus Nunes na seleção comandada por Fernando Santos. Durante a coletiva de imprensa, o veterano fez elogios ao jovem do Sporting, com quem dividiu vestiário na última temporada.- É um grande jogador e que conheço bem, pois trabalhamos juntos na temporada passada. Fico feliz, é algo que ele sempre quis e foi muito bem recebido. Não o vejo como um concorrente, mas sim um colega. Espero que possa ser feliz em Portugal.