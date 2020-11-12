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Meia da Juventus relembra insultos racistas sofridos na Alemanha

Weston McKennie disse que foi chamado de macaco enquanto vestia a camisa do Schalke 04 e afirma que encontrou uma nova casa desde que se mudou para a Itália...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 11:18

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 11:18

Crédito: Miguel Medina/AFP
Weston McKennie, meio-campista norte-americano da Juventus, relembrou um episódio racista em que sofreu na Alemanha enquanto era jogador do Schalke 04. Em entrevista à “Sport Illustrate”, o atleta de 22 anos disse que se sente em casa na Itália apesar de ter sido contratado nesta temporada.
- Uma vez, na Alemanha, tinha um cara na arquibancada que me chamou de macaco, além de outros insultos racistas. Sempre tentei não me rebaixar ao nível dessas pessoas e não dar muita atenção. Mas para mim foi a primeira vez, foi tão surreal, não entendi, não pude me conter e reagi.
Em Turim, o camisa 14 diz se sentir em casa, apesar dos poucos meses como atleta da Velha Senhora.
- No começo, eu pensei: “Ok, é um empréstimo, parece um período de teste de um ano”. Agora, porém, há um sentimento de pertencimento e estou convencido de que encontrei meu novo lar. Tenho companheiros com quem sempre pensei em jogar e estou certo de que estou à altura e que posso desempenhar um grande papel nesse time. Vai ser um desafio, não escondo, mas sempre gostei de desafios.
O meio-campista tem conquistado seu espaço aos poucos sob comando do técnico Andrea Pirlo. Apesar de iniciar no banco na maioria das ocasiões, McKennie tem seis jogos vestindo a camisa bianconeri e já deu uma assistência em jogo válido pelo Campeonato Italiano.

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