Meia da Ferroviária vibra com vaga na decisão da Libertadores feminina: 'Merecemos estar nessa final'

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Na última quinta-feira (18), nos pênaltis, a Ferroviária venceu por 7 a 6 a Universidad do Chile e se classificou para a final da Copa Libertadores da América. Pela segunda vez consecutiva, as Guerreiras Grenás irão disputar a final da competição. Autora da penalidade decisiva, a meia Patrícia Sochor descreveu a sensação de estar em uma final tão importante.

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- Estou muito feliz e emocionada, trabalhamos e merecemos estar nessa final, e comemoramos muito ontem, agradecemos a Deus pela vitória e agora já estamos focadas para a grande partida de sábado - contou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2021Sobre o desempenho da equipe no campeonato, a atleta destacou a força do elenco ao longo do torneio.

- Fomos crescendo durante cada partida, com muito trabalho e muita força mental para superar as adversidades. Crescemos como equipe e costumamos dizer que Deus está cuidando de nós e nos preparando o melhor, desde o começo e na final não vai ser diferente - afirmou.

No domingo (21) a Ferroviária encara o América de Cali, às 19h45, na grande decisão. Sochor falou sobre as qualidades da equipe colombiana e como as brasileiras podem levar a taça.