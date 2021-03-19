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Meia da Ferroviária vibra com vaga na decisão da Libertadores feminina: 'Merecemos estar nessa final'

Patricia Sochor bateu a penalidade decisiva contra a Universidad do Chile. A atleta comentou sobre o jogo contra as chilenas e a sensação de disputar uma final...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:28
Crédito: Getty Images
Na última quinta-feira (18), nos pênaltis, a Ferroviária venceu por 7 a 6 a Universidad do Chile e se classificou para a final da Copa Libertadores da América. Pela segunda vez consecutiva, as Guerreiras Grenás irão disputar a final da competição. Autora da penalidade decisiva, a meia Patrícia Sochor descreveu a sensação de estar em uma final tão importante.
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- Estou muito feliz e emocionada, trabalhamos e merecemos estar nessa final, e comemoramos muito ontem, agradecemos a Deus pela vitória e agora já estamos focadas para a grande partida de sábado - contou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2021Sobre o desempenho da equipe no campeonato, a atleta destacou a força do elenco ao longo do torneio.
- Fomos crescendo durante cada partida, com muito trabalho e muita força mental para superar as adversidades. Crescemos como equipe e costumamos dizer que Deus está cuidando de nós e nos preparando o melhor, desde o começo e na final não vai ser diferente - afirmou.
No domingo (21) a Ferroviária encara o América de Cali, às 19h45, na grande decisão. Sochor falou sobre as qualidades da equipe colombiana e como as brasileiras podem levar a taça.
- Sabemos que é uma equipe difícil de se fazer gols, sabemos que elas podem ficar atrás “cozinhando” o jogo, ou também usar outra estratégia. Mas o principal é que estamos focando no que nós precisamos fazer, e ditar o ritmo da partida e acreditar até o final - concluiu a meia.

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