Meia da Ferroviária quer vitórias nas duas rodadas finais do Paulistão-20

Crédito: Divulgação/Ferroviária

Titular da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o meia Felipe Ferreira falou sobre o bom ano que vem realizando. Feliz com tudo que vem acontecendo nesta temporada, o jogador, que passou por CRB e Vasco da Gama em 2019, falou sobre o crescimento que teve nos últimos meses.

- Para mim, individualmente, foi um primeiro semestre muito intenso. Só tenho a comemorar tudo que vem acontecendo comigo. Espero melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube no segundo semestre. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - afirmou o jogador.

Segundo Felipe, a meta da equipe de Araraquara é vencer as duas rodadas restantes do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o adversário será o Ituano, às 16h30, no Canindé A Ferroviária será a visitante na partida.