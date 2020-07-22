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futebol

Meia da Ferroviária quer vitórias nas duas rodadas finais do Paulistão-20

Felipe Ferreira, que vinha sendo titular do time de Araraquara antes da pausa por conta da pandemia de coronavírus, quer terminar o campeonato da melhor maneira possível...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 01:48

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 01:48

Crédito: Divulgação/Ferroviária
Titular da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o meia Felipe Ferreira falou sobre o bom ano que vem realizando. Feliz com tudo que vem acontecendo nesta temporada, o jogador, que passou por CRB e Vasco da Gama em 2019, falou sobre o crescimento que teve nos últimos meses.
- Para mim, individualmente, foi um primeiro semestre muito intenso. Só tenho a comemorar tudo que vem acontecendo comigo. Espero melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube no segundo semestre. Vou trabalhar muito para que isso seja possível - afirmou o jogador.
Segundo Felipe, a meta da equipe de Araraquara é vencer as duas rodadas restantes do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o adversário será o Ituano, às 16h30, no Canindé A Ferroviária será a visitante na partida.
- Vamos em busca de duas vitórias nestas rodadas finais para terminarmos bem o campeonato. Esse é o objetivo de todos aqui. Vamos nos dedicar muito para encerrarmos a disputa com mais seis pontos - concluiu.

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