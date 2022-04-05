Meia da base do Avaí assina seu primeiro contrato profissional

No último fim de semana, o meio-campista Felipe Ferst, integrante do Dub-20 do Avaí, teve a felicidade em assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. O acordo em questão tem validade até 2024.>Não deixe de conferir o conteúdo do LANCE! no TikTokDesde 2021 na Ressacada após cinco anos os quais frequentou as categorias de base da Chapecoense (onde conquistou o Catarinense Sub-15), o jovem jogador afirmou estar realizando um sonho de criança através de suas redes sociais:

- Momento mais que especial na minha vida, assinatura do meu contrato profissional. Um sonho de criança que Deus me capacitou a realizar. Quero agradecer a todos que me ajudaram e que torcem por mim. Especialmente à minha família, ao meu empresário e claro, ao Avaí, que tornou isso possível!

Na última temporada pela base Azzurra, Felipe foi um dos grandes nomes na campanha do título da Copa Floripa Sub-17. O meia marcou três gols, sendo um deles na final, e deu duas assistências nas cinco partidas do time na competição.

Com o contrato profissional assinado, o meia treina com a equipe Sub-20 visando a preparação para os campeonatos que o Leão da Ilha disputará na atual temporada.