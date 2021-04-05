Meia comemora vitória da Jacuipense-BA e mira duelo contra vice-líder do estadual

Crédito: O Leão do Sisal ocupa o 6º lugar do regional baiano (Renan Oliveira/E.C. Jacuipense

A equipe da Jacuipense-BA venceu o Fluminense de Feira-BA no último domingo (4), por 2 a 1, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, e respirou na competição. Feliz pela vitória, o meia Matheus Tenório comemorou o resultado e o bom desempenho do time durante os noventa minutos.

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- Fizemos uma boa partida, contra um adversário qualificado. Apresentamos um bom desempenho durante os noventa minutos. Agora é manter um bom nível para conquistar mais pontos durante a competição - disse Matheus.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL BAIANOCom sete pontos conquistados, a Jacuipense é a sexta colocada na tabela de classificação do Campeonato Baiano. No próximo domingo (11), o Leão do Sisal vai até o estádio Carneirão encarar o Atlético-BA, segundo colocado, e Matheus comentou sobre o próximo desafio.

- Mais um jogo complicado pela frente. O Atlético vem realizando uma ótima competição, está no pelotão de frente na classificação. Vamos trabalhar forte durante a semana e absorver tudo que a comissão técnica determinar para buscarmos a vitória na próxima rodada. Será um grande jogo - finalizou o meia.