futebol

Meia comemora primeiro hat-trick com a camisa do ABC-RN

Grande destaque da goleada por 5 a 1 do ABC-RN sobre o Santa Cruz-RN, pelo campeonato potiguar, o meia João Paulo Penha comemorou a sua grande atuação...

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 23:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2020 às 23:00
Crédito: Equipe de Comunicação/ABC F.C.
Grande destaque da goleada por 5 a 1 do ABC-RN sobre o Santa Cruz-RN, pelo campeonato potiguar, o meia João Paulo Penha comemorou o seu primeiro hat-trick com a camisa do clube abecedista. O resultado devolveu a liderança isolada ao clube alvinegro no segundo turno do estadual somando 12 pontos conquistados.
- Fico muito feliz pelos gols que ajudaram o ABC a retomar a liderança. Não me lembro de ter feito três gols em uma única partida. Foi um dia especial para mim. O objetivo é sempre ajudar o clube. Temos que manter os pés no chão e seguir trabalhando forte - disse João Paulo.
O ABC-RN volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o ASSU-RN, ás 20h30, no Frasqueirão. A equipe depende apenas das suas próprias forças para terminar o segundo turno na liderança.
- Temos alguns dias para se recuperar e ajustar mais a equipe até o próximo compromisso. Vamos manter a pegada e a concentração para terminar esse segundo turno na primeira colocação e disputar a segunda fase da competição” - finalizou o ex-meia-atacante do Bahia e Internacional.
Atualmente no ABC-RN, João Paulo já defendeu as cores do Bahia, Internacional-RS, Rio Branco-ES, Fortaleza, CSA, CRB e Sampaio Correia, onde foi campeão da Copa do Nordeste 2018.

