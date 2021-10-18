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Meia comemora acesso da Aparecidense-GO e mira título da Série D do Campeonato Brasileiro

Rafael Marcos é um dos destaques do Camaleão, que conquistou o acesso para Série C no último sábado ao avançar às semifinais da quarta divisão...
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Publicado em 

18 out 2021 às 17:39

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:39

Crédito: Nicolle / Assessoria de Imprensa Aparecidense
O primeiro objetivo foi alcançado. Após vencer o primeiro duelo das quartas de final da Série D por 1 a 0, o Aparecidense-GO empatou com o Uberlândia-MG no sábado (16), por 1 a 1, jogando dentro de casa, e garantiu o acesso para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2022.Galo líder e Juventude na lanterna: veja a classificação do returno do Brasileirão
A meta agora passa a ser o título da Série D, segundo o meia Rafael Marcos, um dos destaques da equipe na atual temporada.
- Primeiro, quero agradecer a Deus por nos capacitar para conquistarmos esse acesso. Passamos pro muitas dificuldades durante a competição. Nosso grupo está de parabéns. Todo mundo foi fundamental nesse acesso. Vamos desfrutar deste momento que é muito importante para todos dentro do clube - disse o meia.
VEJA TABELA DAS SEMIFINAIS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃO
O objetivo da Aparecidense-GO agora passa a ser a conquista do título nacional. Na semifinal, a equipe do centro-oeste irá enfrentar o ABC-RN. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. Com dois gols e três assistências, o meia mira a conquista nacional pelo Camaleão.
- Vamos em busca desse título para coroar a nossa temporada. Nosso grupo está focado nesse objetivo é contamos com o apoio do nosso torcedor para conquistar o caneco de campeão brasileiro - finalizou Rafael Marcos.

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