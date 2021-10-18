Meia comemora acesso da Aparecidense-GO e mira título da Série D do Campeonato Brasileiro

Crédito: Nicolle / Assessoria de Imprensa Aparecidense

O primeiro objetivo foi alcançado. Após vencer o primeiro duelo das quartas de final da Série D por 1 a 0, o Aparecidense-GO empatou com o Uberlândia-MG no sábado (16), por 1 a 1, jogando dentro de casa, e garantiu o acesso para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2022.Galo líder e Juventude na lanterna: veja a classificação do returno do Brasileirão

A meta agora passa a ser o título da Série D, segundo o meia Rafael Marcos, um dos destaques da equipe na atual temporada.

- Primeiro, quero agradecer a Deus por nos capacitar para conquistarmos esse acesso. Passamos pro muitas dificuldades durante a competição. Nosso grupo está de parabéns. Todo mundo foi fundamental nesse acesso. Vamos desfrutar deste momento que é muito importante para todos dentro do clube - disse o meia.

VEJA TABELA DAS SEMIFINAIS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃO

O objetivo da Aparecidense-GO agora passa a ser a conquista do título nacional. Na semifinal, a equipe do centro-oeste irá enfrentar o ABC-RN. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. Com dois gols e três assistências, o meia mira a conquista nacional pelo Camaleão.