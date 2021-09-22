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futebol

Meia celebra boa atuação e vitória do Mirassol no Paulistão sub-20

Gabriel Tota teve participação direta nos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Monte Azul, na última quinta-feira...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 21:03
Crédito: Divulgação/Mirassol
O Mirassol segue fazendo boa campanha no Paulista sub-20. Na última quinta-feira, o Leão derrotou o Monte Azul por 3 a 2. Um dos destaques da equipe é Gabriel Tota.Na última partida, o meia teve participação direta em todos os gols e comemorou o bom momento individual.
- Fico feliz pelo Campeonato que venho fazendo. Sempre estou contribuindo, o time faz uma campanha sólida. Essa vitória foi importante, seguimos em busca da liderança. Agora é concentrar na próxima rodada - afirmou.
O Mirassol está na segunda colocação do Grupo 01, com 16 pontos em sete rodadas. Na próxima rodada, que acontece nesta quarta-feira, às 15h, a equipe recebe o Olimpia.
- Um jogo dentro de casa não podemos desperdiçar pontos. Temos como objetivo terminar em primeiro na chave. Pra isso, sabemos a importância de conseguir os três pontos e seguir o ótimo momento - finalizou Gabriel Tota.

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