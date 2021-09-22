Meia celebra boa atuação e vitória do Mirassol no Paulistão sub-20

Crédito: Divulgação/Mirassol

O Mirassol segue fazendo boa campanha no Paulista sub-20. Na última quinta-feira, o Leão derrotou o Monte Azul por 3 a 2. Um dos destaques da equipe é Gabriel Tota.Na última partida, o meia teve participação direta em todos os gols e comemorou o bom momento individual.

- Fico feliz pelo Campeonato que venho fazendo. Sempre estou contribuindo, o time faz uma campanha sólida. Essa vitória foi importante, seguimos em busca da liderança. Agora é concentrar na próxima rodada - afirmou.

O Mirassol está na segunda colocação do Grupo 01, com 16 pontos em sete rodadas. Na próxima rodada, que acontece nesta quarta-feira, às 15h, a equipe recebe o Olimpia.