Meia brasileiro Kalani Almeida celebra crescimento em Portugal

Crédito: Arquivo Pessoal

O meio-campista brasileiro Kalani Almeida está crescendo na caminhada em Portugal. Com 18 anos, ele tem se destacado na categoria sub-19 do Boavista. Há quatro anos morando na Europa, três em terras lusitanas, ele passou pelo Naval antes de rumar para o clube sediado no Porto.

- Foi uma época muito boa. O Boavista é um clube grande que aposta na base. Cheguei a convite do Paulo Silva (treinador do sub-18) e, logo após os primeiros treinos, me subiram para o sub-19. Cheguei a participar da primeira partida pelo sub-18, contra o Rio Ave. Vencemos por 2 x 0 e eu marquei o primeiro gol da partida - recorda o meia, que tem agradado ao clube ao ponto de negociar a continuidade do vínculo: