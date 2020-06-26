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futebol

Meia brasileiro Kalani Almeida celebra crescimento em Portugal

Aos 18 anos, o jovem vem ganhando espaço no Boavista. Ele está no segundo clube no país lusitano, e demonstra cada vez maior adaptação ao futebol local...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 23:58

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 23:58

Crédito: Arquivo Pessoal
O meio-campista brasileiro Kalani Almeida está crescendo na caminhada em Portugal. Com 18 anos, ele tem se destacado na categoria sub-19 do Boavista. Há quatro anos morando na Europa, três em terras lusitanas, ele passou pelo Naval antes de rumar para o clube sediado no Porto.
- Foi uma época muito boa. O Boavista é um clube grande que aposta na base. Cheguei a convite do Paulo Silva (treinador do sub-18) e, logo após os primeiros treinos, me subiram para o sub-19. Cheguei a participar da primeira partida pelo sub-18, contra o Rio Ave. Vencemos por 2 x 0 e eu marquei o primeiro gol da partida - recorda o meia, que tem agradado ao clube ao ponto de negociar a continuidade do vínculo:
- Fui procurado pelo clube, mas para renovar o vínculo com o sub-19. Sinceramente, esperava subir para os profissionais ao fim dessa competição. Mas, paciência, tenho mais um ano na categoria e sei que o clube aposta em mim. Tenho certeza que posso ir muito bem no sub-19 e evoluir cada vez mais para chegar mais preparado ao profissional, que é o meu objetivo e a razão de todo meu trabalho de anos - finalizou.E MAIS:Ídolo maior do Liverpool exalta Klopp e o elenco do campeão inglêsBetis vence o lanterna Espanyol no encerramento da rodada na La Liga E MAIS:

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