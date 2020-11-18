Meia brasileiro Hédipo é apresentado em novo clube no Vietnã

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Após uma boa temporada pelo clube mais popular do Vietnã, o meia Hédipo mudou de ares. O camisa 10 deixou o Becamex Binh Duong, time pelo qual marcou cinco gols em 17 partidas e transferiu-se para o SHB Da Nang. Valorizado no mercado local, o catarinense explicou por que optou pela nova equipe.

- Existe um projeto ambicioso para o Da Nang estar no topo. Tive um desempenho muito bom em 2020, mas desejo lutar pelo título. O clube não vence a liga há oito anos e tem a meta de reconquistar o campeonato. Esse desafio me atraiu - disse.

A importância de Hédipo para o Binh Duong é comprovada quando os números são analisados. Das sete vitórias na liga, em cinco o brasileiro marcou. Em todos esses jogos, sem seus gols a equipe deixaria de somar pontos. Hédipo admite que a capacidade de decidir muitas vezes era concentrada nele.