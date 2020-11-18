Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia brasileiro Hédipo é apresentado em novo clube no Vietnã

Jogador saiu do Becamex Binh Duong e transferiu-se para o SHB Da Nang....
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 19:30

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:30

Crédito: Divulgação
Após uma boa temporada pelo clube mais popular do Vietnã, o meia Hédipo mudou de ares. O camisa 10 deixou o Becamex Binh Duong, time pelo qual marcou cinco gols em 17 partidas e transferiu-se para o SHB Da Nang. Valorizado no mercado local, o catarinense explicou por que optou pela nova equipe.
- Existe um projeto ambicioso para o Da Nang estar no topo. Tive um desempenho muito bom em 2020, mas desejo lutar pelo título. O clube não vence a liga há oito anos e tem a meta de reconquistar o campeonato. Esse desafio me atraiu - disse.
A importância de Hédipo para o Binh Duong é comprovada quando os números são analisados. Das sete vitórias na liga, em cinco o brasileiro marcou. Em todos esses jogos, sem seus gols a equipe deixaria de somar pontos. Hédipo admite que a capacidade de decidir muitas vezes era concentrada nele.
- Isso não é positivo para o time. Quanto mais jogadores decisivos houver, melhor. O adversário passa a ter dificuldades na marcação e ao dividir a responsabilidade, acabamos rendendo mais - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados