Meia brasileiro fala do futuro: 'Devo permanecer na Arábia Saudita'

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Com seis assistências e quatro gols assinalados, o meia Diego Miranda foi um dos destaques da última edição da "Divisão 1", liga árabe que leva os três clubes de melhor campanha para a elite do país. Valorizado no mercado local, o jogador gaúcho fala da sua expectativa para a temporada 20/21.

- Meu contrato se encerra ao final da temporada, mas devo permanecer mais um período na Arábia Saudita. Há possibilidades inclusive de transferência para clubes da primeira divisão. Adaptei-me rapidamente ao futebol árabe e tive um desempenho realmente muito bom. Acredito que assim que houver uma definição sobre o retorno da liga, algum acerto será sacramentado - disse o brasileiro.

A possibilidade de Diego seguir no Al-Jabalain, equipe que defende desde agosto passado, também existe. O atleta revela o carinho com que vem sendo tratado pelos dirigentes da agremiação desde que voltou ao Brasil, no fim de abril.