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futebol

Meia brasileiro fala do futuro: 'Devo permanecer na Arábia Saudita'

Atuando pelo Al-Jabalain, Diego Miranda foi um dos destaques da última edição da "Divisão 1", liga árabe que leva os três clubes de melhor campanha para a elite do país...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 23:22

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 23:22

Crédito: Divulgação
Com seis assistências e quatro gols assinalados, o meia Diego Miranda foi um dos destaques da última edição da "Divisão 1", liga árabe que leva os três clubes de melhor campanha para a elite do país. Valorizado no mercado local, o jogador gaúcho fala da sua expectativa para a temporada 20/21.
- Meu contrato se encerra ao final da temporada, mas devo permanecer mais um período na Arábia Saudita. Há possibilidades inclusive de transferência para clubes da primeira divisão. Adaptei-me rapidamente ao futebol árabe e tive um desempenho realmente muito bom. Acredito que assim que houver uma definição sobre o retorno da liga, algum acerto será sacramentado - disse o brasileiro.
A possibilidade de Diego seguir no Al-Jabalain, equipe que defende desde agosto passado, também existe. O atleta revela o carinho com que vem sendo tratado pelos dirigentes da agremiação desde que voltou ao Brasil, no fim de abril.
- O presidente sempre entra em contato para saber como eu e minha família estamos, preocupado com a pandemia. Isso é bacana, uma demonstração de carinho, mas também de respeito pelo que realizei lá durante essa temporada -encerrou.E MAIS:CBF anuncia desistência do Brasil sediar o Mundial feminino em 2023Mkhitaryan afirma desejo de permanecer na RomaCOVID-19: Itália altera janela e transferências, e Brasil registra 679 novas mortesCBF anuncia que dará aporte financeiro a clubes das Séries A e B E MAIS:

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