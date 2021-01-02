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Meia brasileiro do Matsumoto Yamaga avalia temporada 'excelente' e deseja permanecer no Japão

Em 2020, Serginho atuou em 33 jogos e marcou nove gols, além de ter sido capitão algumas vezes durante a disputa da segunda divisão do campeonato japonês...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 18:41

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:41

Crédito: Divulgação/Matsumoto Yamaga
O meia-atacante Serginho, com passagens por Santos e Palmeiras, é destaque há quatro anos no Japão, onde atua pela equipe do Matsumoto Yamaga. Ao longo desse período são 113 jogos e 41 participações diretas em gols. Seu principal feito com a equipe foi a conquista do título da J-League 2 e, consequentemente, o tão sonhado acesso à elite do futebol japonês.
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Com nove tentos em 33 partidas nessa temporada, Serginho admite que houve dificuldades durante o ano, mas destacou que sua equipe terminou bem a segunda divisão japonesa. Além disso, ele chegou a ser capitão algumas vezes.
- Apesar das dificuldades deste ano e os altos e baixos que a equipe passou, consegui manter uma regularidade e terminar bem o campeonato com o clube. Pra mim, foi um ano excelente profissionalmente onde fui capitão em diversas oportunidades e com grandes atuações. Espero continuar aqui no Japão em 2021 - disse o brasileiro.
O meia está próximo do final de seu contrato, com isso o atleta encontra-se livre no mercado para assinar um pré-contrato e a partir da data de 1° de fevereiro já pode se apresentar ao novo clube. A preferência é ficar no Japão.

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