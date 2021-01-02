Meia brasileiro do Matsumoto Yamaga avalia temporada 'excelente' e deseja permanecer no Japão

Crédito: Divulgação/Matsumoto Yamaga

O meia-atacante Serginho, com passagens por Santos e Palmeiras, é destaque há quatro anos no Japão, onde atua pela equipe do Matsumoto Yamaga. Ao longo desse período são 113 jogos e 41 participações diretas em gols. Seu principal feito com a equipe foi a conquista do título da J-League 2 e, consequentemente, o tão sonhado acesso à elite do futebol japonês.

TABELA> Veja o conteúdo de tabelas do futebol mundial do LANCE!

GALERIA> Saiba quem ficou sem vínculo no futebol brasileiro com a virada do ano

Com nove tentos em 33 partidas nessa temporada, Serginho admite que houve dificuldades durante o ano, mas destacou que sua equipe terminou bem a segunda divisão japonesa. Além disso, ele chegou a ser capitão algumas vezes.

- Apesar das dificuldades deste ano e os altos e baixos que a equipe passou, consegui manter uma regularidade e terminar bem o campeonato com o clube. Pra mim, foi um ano excelente profissionalmente onde fui capitão em diversas oportunidades e com grandes atuações. Espero continuar aqui no Japão em 2021 - disse o brasileiro.