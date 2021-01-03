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Meia brasileiro do Alverca sofre parada cardiorrespiratória

Alex Apolinário atua na terceira divisão do Campeonato Português, desmaiou em campo durante partida contra o Almeirim e as próximas 48 horas serão decisivas para o atleta...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 10:09

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:09

Crédito: Jogadores fizeram oração em campo pela recuperação de Alex Apolinário (Reprodução/Instagram
Alex Apolinário, meio-campista brasileiro do Alverca, sofreu uma parada cardiorrespiratória no duelo contra o Almeirim na terceira divisão portuguesa. O brasileiro desmaiou no gramado aos 27 minutos da primeira etapa, foi atendido em campo e levado para o Hospital de Vila Franca de Xira.
O destaque do Alverca precisou do uso de desfibrilador. Após ser atendido por bombeiros por cerca de uma hora, jogadores e comissão técnica de ambos os clubes se reuniram no centro do gramado e realizaram uma oração pela recuperação do atleta de 24 anos.
Segundo o clube, a situação de Apolinário era estável após os primeiros socorros, mas a imprensa portuguesa afirma que as próximas 48 hora serão decisivas para o brasileiro.

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