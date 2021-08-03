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futebol

Meia brasileiro deixa o Hellas Verona e mira sucesso no futebol português

Lucas Martello, de 21 anos, será jogador do Farense, da 2ª divisão do  Português até 2024. Italianos permanecem com 30% do passe do brasileiro em caso de uma futura venda...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 16:43
Crédito: Lucas Martello irá defender as cores do Farense, da segunda divisão do Campeonato Português (Divulgação
O meia Lucas Martello, de 21 anos, deixou o Hellas Verona. Nesta temporada, o desafio do jogador será no Farense, que é da 2ª divisão do Campeonato Português. Com a chegada ao novo clube, os italianos permanecem com a porcentagem de 30% do passe do brasileiro em caso de uma futura venda.
+ Confira e simule a tabela da Premier LeagueLucas Martello assinou contrato nesta quarta-feira até a metade de 2024 e comemorou a oportunidade de lutar para despontar no futebol europeu. Na temporada passada, ele foi emprestado pelo Hellas Verona para o Mantova, também da Itália, e fez 29 jogos na Série C da Itália.
- É um prazer e um desafio grande. Chego para agregar ao elenco e ajudar a conquistar os objetivos desta temporada. Espero contribuir ao máximo - projetou.
Antes de desembarcar no Farense, Martello estava no Hellas Verona. Na temporada 2019/20, ele chegou a atuar em dois jogos pelo time na elite da Itália e foi relacionado para jogos, inclusive, contra a Juventus.
- Foi a realização de um sonho jogar a Série A do Italiano. Uma experiência que gera bagagem e espero ter outras dessas. Minha carreira é feita de metas e agora estou focado em me adaptar o mais rápido possível, em Portugal, especialmente na cidade de Faro para começar o quanto antes e demonstrar o que eu sei fazer de melhor - finalizou Martello, que no Brasil jogou nas categorias de base de Corinthians e Palmeiras.

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