Meia brasileiro deixa o Hellas Verona e mira sucesso no futebol português

Crédito: Lucas Martello irá defender as cores do Farense, da segunda divisão do Campeonato Português (Divulgação

O meia Lucas Martello, de 21 anos, deixou o Hellas Verona. Nesta temporada, o desafio do jogador será no Farense, que é da 2ª divisão do Campeonato Português. Com a chegada ao novo clube, os italianos permanecem com a porcentagem de 30% do passe do brasileiro em caso de uma futura venda.

+ Confira e simule a tabela da Premier LeagueLucas Martello assinou contrato nesta quarta-feira até a metade de 2024 e comemorou a oportunidade de lutar para despontar no futebol europeu. Na temporada passada, ele foi emprestado pelo Hellas Verona para o Mantova, também da Itália, e fez 29 jogos na Série C da Itália.

- É um prazer e um desafio grande. Chego para agregar ao elenco e ajudar a conquistar os objetivos desta temporada. Espero contribuir ao máximo - projetou.

Antes de desembarcar no Farense, Martello estava no Hellas Verona. Na temporada 2019/20, ele chegou a atuar em dois jogos pelo time na elite da Itália e foi relacionado para jogos, inclusive, contra a Juventus.