Meia Benítez tem boas estatísticas em sua volta ao time do São Paulo

A derrota do São Paulo para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, teve um gosto amargo para a equipe de Hernán Crespo. No entanto, uma boa notícia da derrota foi a volta do meia Benítez ao time depois de quase um mês fora por lesão.
O camisa oito entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Gabriel Sara e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 27 toques na bola, acertando 14 dos 19 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
Com o Santos mais recuado, coube ao meia tentar algumas jogadas ofensivas e também bolas longas. No entanto, o aproveitamento nos lançamentos e cruzamentos não foi bom. Benítez cruzou três bolas, não acertando nenhuma. Além disso, foram duas bolas longas, com uma chegando em algum companheiro de equipe.
Em questão de finalizações, o argentino deu somente uma, que foi para fora da meta de John. Entre os duelos, Benítez ganhou quatro de cinco no chão e perdeu o único duelo que teve pelo alto. Como ponto positivo, vale destacar os dribles, que o camisa oito acertou os dois que tentou.
VEJA OS NÚMEROS DE BENÍTEZ NO JOGO CONTRA O SANTOS SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 18 (sem contar acréscimos)Toques - 27Precisão nos passes - 14/19 (74%)Cruzamentos (precisos) - 3 (0)Bolas longas (precisas) - 2 (1)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 1Tentativas de drible (sucedidas) - 2 (2)Duelos no chão (ganhos) - 5 (4)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (0)Perda da posse de bola - 8Faltas sofridas - 2