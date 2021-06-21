Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia Benítez tem boas estatísticas em sua volta ao time do São Paulo

Argentino jogou metade do segundo tempo na derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Apesar disso, camisa oito levou perigo a defesa do rival e fez bons lances...
Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A derrota do São Paulo para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, teve um gosto amargo para a equipe de Hernán Crespo. No entanto, uma boa notícia da derrota foi a volta do meia Benítez ao time depois de quase um mês fora por lesão.
ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa
O camisa oito entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Gabriel Sara e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 27 toques na bola, acertando 14 dos 19 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com o Santos mais recuado, coube ao meia tentar algumas jogadas ofensivas e também bolas longas. No entanto, o aproveitamento nos lançamentos e cruzamentos não foi bom. Benítez cruzou três bolas, não acertando nenhuma. Além disso, foram duas bolas longas, com uma chegando em algum companheiro de equipe.
Em questão de finalizações, o argentino deu somente uma, que foi para fora da meta de John. Entre os duelos, Benítez ganhou quatro de cinco no chão e perdeu o único duelo que teve pelo alto. Como ponto positivo, vale destacar os dribles, que o camisa oito acertou os dois que tentou.
VEJA OS NÚMEROS DE BENÍTEZ NO JOGO CONTRA O SANTOS SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 18 (sem contar acréscimos)Toques - 27Precisão nos passes - 14/19 (74%)Cruzamentos (precisos) - 3 (0)Bolas longas (precisas) - 2 (1)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 1Tentativas de drible (sucedidas) - 2 (2)Duelos no chão (ganhos) - 5 (4)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (0)Perda da posse de bola - 8Faltas sofridas - 2

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados