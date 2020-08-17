Meia-atacante Wanderson renova com o Krasnodar até 2024

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Um dos principais nomes do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante brasileiro Wanderson renovou seu contrato com o clube até 2024. Feliz com o novo vínculo, o jogador, nascido no Maranhão e naturalizado belga, falou sobre a renovação.

- Estou muito feliz por ter renovado com o Krasnodar. Era um desejo de todos. Permanecer no clube vai ser muito importante para a minha carreira. Espero continuar melhorando meus números e construindo uma história de títulos por aqui. Vou continuar me dedicando ao máximo para honrar a camisa do clube até o fim - disse.

Para o atleta, a meta de todos é fazer uma temporada perfeita do início ao fim.