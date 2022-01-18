Meia-atacante Micaelly renova contrato com o São Paulo para 2022

A meia-atacante Micaelly, de 21 anos, acertou a renovação de seucontrato com o São Paulo. Ela ficará no Tricolor até o final desta temporada. Micaelly foi um dos principais nomes do São Paulo no Campeonato Paulista e na Brasil Ladies Cup, nos quais acumulou um vice-campeonato, marcando gol na final, e um título, respectivamente.

Pelo São Paulo, Micaelly disputou 34 partidas, anotando 3 gols e 8 assistências. A jogadora estreou nos profissionais aos 16 anos, defendendo a camisa do Iranduba-AM, clube em que conquistou um Campeonato Amazonense. Depois passou pelo Sport, conquistando também um estadual, e antes de chegar ao São Paulo, defendeu o Cruzeiro.O São Paulo já renovou os contratos com a meio-campista Maressa e com a atacante Naná. Além delas, a equipe feminina do Tricolor anunciou a renovação com a lateral-esquerda Natane e deve comunicar a permanência e a chegada de outras atletas nas próximas semanas.