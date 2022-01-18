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futebol

Meia-atacante Micaelly renova contrato com o São Paulo para 2022

Destaque do Tricolor na última temporada, jogadora acertou permanência na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 16:00

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 16:00

A meia-atacante Micaelly, de 21 anos, acertou a renovação de seucontrato com o São Paulo. Ela ficará no Tricolor até o final desta temporada. Micaelly foi um dos principais nomes do São Paulo no Campeonato Paulista e na Brasil Ladies Cup, nos quais acumulou um vice-campeonato, marcando gol na final, e um título, respectivamente.
Pelo São Paulo, Micaelly disputou 34 partidas, anotando 3 gols e 8 assistências. A jogadora estreou nos profissionais aos 16 anos, defendendo a camisa do Iranduba-AM, clube em que conquistou um Campeonato Amazonense. Depois passou pelo Sport, conquistando também um estadual, e antes de chegar ao São Paulo, defendeu o Cruzeiro.O São Paulo já renovou os contratos com a meio-campista Maressa e com a atacante Naná. Além delas, a equipe feminina do Tricolor anunciou a renovação com a lateral-esquerda Natane e deve comunicar a permanência e a chegada de outras atletas nas próximas semanas.
Crédito: MicaellyrenovoucontratocomoSãoPaulopara2022(Foto:Divulgação

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